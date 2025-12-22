タレント上沼恵美子（70）が22日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。前夜行われた「M-1グランプリ2025」を振り返った。上沼は、かつて審査員を務めたM-1の話題に自ら触れ、「すごい盛り上がってたね！私は久しぶりに拝見したんですが、良かったわあ」と語った。同局・北村真平アナに「上沼さんの中で気になった、良かったコンビは？」と聞かれ、「もう私分からへんのよ〜、老人なもんでな」と苦笑い