お笑いコンビ・ナイツの塙宣之（47）が22日、ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（月〜木曜後1：00）に生出演。きのう21日に行われ、自身が審査員を務めた『M-1グランプリ2025』の最終決戦について言及した。【動画】『M-1』第21代目王者・たくろうが優勝者記者会見最終決戦について、相方・土屋伸之が「めちゃくちゃ面白かった。笑ったわ」と話すと、塙も「全部面白かったよね。いい大会だった」と言い、2人とも「順