22日未明、静岡県長泉町で80代の夫婦の家に男3人が押し入り現金およそ1000万円が奪われる強盗事件がありました。警察が逃げた男らの行方を追っています。警察によりますと、22日午前1時ごろ、長泉町納米里の店舗兼住宅で「強盗被害にあった。『早く金を出せ』と言われた」などと警察に通報がありました。この家に住む80代の夫婦が2階の寝室で休んでいたところ、押し入った男3人に突然口や手をテープで縛られていて、男らはその後、