整理収納アドバイザーの徳田かなです。書類って、「いつか使うかも…」「重要って書いてあるし…」と捨てる、捨てないの判断がつかず、つい取っておきがちですよね。気づけば山積みになって、必要なときに必要な書類が出てこなくてイライラする、そんなお悩みを本当に多くの方からいただきます。今回は、ホームファイリング®（書類整理）のプロとして活動する中でわかった“みんながつまずきやすいポイント”と今日からできる