ダイソーでお買い物中に、とっても可愛い食器と出会ってしまいました！まるで、ヨーロッパ発祥の小さな菓子器「ボンボニエール」のような蓋付きの小鉢♡お菓子を入れたり、食材を盛り付けて食卓に並べたり、アクセサリーなどの小物入れにしたり…さまざまな使い方ができて便利です！これは見つけたらゲット推奨ですよ。【詳細】他の記事はこちらボンボニエールみたいで可愛い♡ダイソーで見つけた蓋付き食器商品名：和毬