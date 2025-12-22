100均のキャンドルって、正直イマイチなイメージがありました。ですが、ついにダイソーがやってくれました！おしゃれなラベルとボトルが目を惹く『グラスインキャンドル（ベージュ）』。蓋をあけると、まるでザラホームのキャンドルのような、スパイシーなシナモンや、ジンジャーの香りがふわっと漂います♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：グラスインキャンドル（ベージュ）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイ