鏡の付いていないコスメって、ちょっと不便だな〜と思うことがありますよね。コスメと鏡をいちいち持ち替えるのは面倒ですし、タイムロスにもなっちゃう…なにかいいものないかな〜とセリアを訪れると、天才的な発想の便利グッズを発見しました！貼り付けるだけでいつものコスメが生まれ変わるので、要チェックですよ♪商品情報商品名：貼ってはがせるミラーシート価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦40m