２２日午前１１時４９分頃、奈良市の近鉄奈良線・富雄駅構内で奈良行きの急行電車と人が接触しました。この事故で、近鉄奈良線は東生駒〜大和西大寺駅間の上下線で運転を見合わせています。また、午後０時１０分から、JRと大阪メトロによる振り替え輸送が行われています。※運転は午後０時３９分に再開しました。