ブランドバッグシェアリングサービス「Laxus(ラクサス)」が、2025年の年間レンタル実績および人気データ(集計期間：2025年1月〜12月)をもとに、「人気ブランドバッグランキングTOP5」を発表した。2025年はクラシックとカジュアルの両軸での需要が顕著に増加したという。1位はCELINE(セリーヌ)の「ミニ トリオンフ」。ミニサイズながら収納力とデザイン性を両立し、カジュアルからきれいめまで幅広いスタイルに対応する点から、年間