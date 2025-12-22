２２日昼前、兵庫県朝来市のＪＲ山陰線のそばに建つ住宅兼店舗で火事があり、２人がけがをしました。午前１１時２４分頃、朝来市和田山町で「建物が燃えている。負傷者がいる」と近所の女性から通報がありました。消防によりますと、この火事で２人がけがをしていて、１人は７０代の女性で意識はあり、病院に搬送しているということです。火元は住宅兼店舗で、隣の住宅に燃え移るおそれが高いということです。この火事で、ＪＲ山陰