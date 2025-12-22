Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、12月22日昼12：00より、転移したレオナルド・ダ・ヴィンチが現代グルメを食べ尽くすグルメコメディ『痛風ダ・ヴィンチ』(著・二戸謙介)の連載を開始する。○あらすじ痛風持ちの天才ダ・ヴィンチが現代日本へ! 輝くグルメに探求心が爆発、暴飲暴食に痛風発作も頻発!?高まる尿酸値で絵筆を走らせろ！地獄のプリン体ルネサンス開幕。○担当編集からのおすすめコメント弾けトロける魚卵、ジュ