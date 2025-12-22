久保帯人による漫画『BLEACH』は、2026年8月に原作25周年、またTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』最終クールの放送を2026年7月に迎える。久保帯人＆スタッフ公式X(@tite_official)は、12月21日「2026年は『BLEACH』YEAR!」と投稿、幕開けとなる1月1日より、コミックス全74巻の無料公開を発表した。無料公開の期間は、1月1日〜1月7日。LINEマンガ、ebookjapanアプリで全話無料解放を行う。また、スペシャルな企画も実施予定と