滋賀新聞GovTechイノベーションズとアナログエンジンは2026年1月より、新たに開発した収集DXプラットフォームの実証実験を、滋賀県および東京都の一部地域にて開始する。収集DXプラットフォーム同プラットフォームは、スマートグラスとAI画像解析、位置情報技術を組み合わせたもの。作業員がステーション前でごみを視認し、スマートグラスをワンタップするだけで、AIによりごみ量(個数・体積・種別など)を予測・判定し、結果を位置