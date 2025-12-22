伊達醸造が霧島市にて運営する「伊達商店」では12月1日、「天然黒酢の壺そば」(1,020円)の販売を開始した。「天然黒酢の壺そば」(1,020円)同商品は、甕壺(かめつぼ)で長期熟成した天然の鹿児島黒酢を使ったまぜそば。伊達醸造伝統の天然黒酢と濃口醤油、胡麻をブレンドした特製ダレがベースとなっている。麺には、コシがあり、タレと良く絡み合うオリジナルブレンドの平打ち麺を採用している。三元豚やヤングコーン、ネギ、海苔な