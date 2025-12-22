さくら情報システムとSYSホールディングスは12月10日から、業務提携を開始した。さくら情報システムとSYSホールディングスが業務提携SYSホールディングスは19のグループ企業を統合し、金融から官公庁、Web系まで多分野でシステム開発を展開している。15カ国から採用したグローバル人材や若手経営者の登用により、大規模案件やDX推進に柔軟に対応できる体制を構築している。さくら情報システムは50年以上にわたり三井住友銀行グルー