日本損害保険協会は12月11日、「中小企業におけるリスク意識・対策実態調査2025」の結果を発表した。同調査は8月29日〜9月1日、中小企業の経営者ら1,050名を対象に、インターネットで実施した。事業活動を行う中で被害を受けたことがあるか事業活動を行う中で、何らかのリスクを認識した中小企業の割合は81.1%だった。また、4社に1社(25.0%)が、何らかのリスクによる被害を受けており、実際に被害にあった企業の約半数(54.5%)が「