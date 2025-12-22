子どもの急な入院や長期治療により、医療費が月に数万円単位でかかると、家計への影響を心配する家庭も多いでしょう。とくに「小児の場合でも高額療養費制度は使えるのか」「世帯合算とは何を指すのか」といった点は、制度を正しく理解していないと見落としがちです。 本記事では、高額療養費制度の基本的な仕組みを整理したうえで、小児医療費との関係や「世帯合算」の考え方について解説します。 小児でも高額療養