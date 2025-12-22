韓国の国民的女優チェ・ジンシルさんの娘でインフルエンサーのチェ・ジュンヒが、過去のつらい経験を振り返った。【写真】“整形怪物”チェ・ジュンヒ12月21日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムを更新。全身性エリテマトーデス（ループス病）闘病中だった頃の脚の写真を投稿した。公開された写真のチェ・ジュンヒの脚は包帯で巻かれており、その下から見える皮膚は赤い発疹で覆われた深刻な状態だった。チェ・ジュンヒはこの