BTS・JUNG KOOKの自宅に無断で侵入しようとした日本人女性が、警察に立件された。【画像】「早く捕まえて」BTSを狙う日本人ファンの不法行為12月22日、ソウル龍山（ヨンサン）警察署は、住居侵入未遂の疑いで内偵を進めていた50代の日本人女性A氏を、12月16日に立件し、正式な捜査に切り替えたと明らかにした。警察は最近、JUNG KOOK側の代理人を呼び出して告訴人調査を行っており、告訴人の要請により、ストーカー処罰法違反の疑