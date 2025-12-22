マセラティのミドルサイズSUV「グレカーレ」に、新たなエントリーグレード「エッセンツァ」が加わった。車両価格は990万円。1000万円を切る戦略的な価格設定ながら、マセラティの本質はしっかりと宿している。「エッセンツァ」とはイタリア語で「真髄」の意。余分なものを削ぎ落とすことで見えてくる、ブランドの核心とは何か。風の名を纏うイタリアンブランドが送り出す、新しい選択肢の魅力に迫る。【画像】1000万円を切る価格で