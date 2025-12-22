運河に繰り出す大勢のサンタクロースたち。「水の都」として知られるイタリア北部・ベネチアで21日、毎年恒例の「サンタクロースのレガッタ」が開かれました。サンタやツリーなどに扮した大勢の人々がゴンドラやボートに乗り込み、ゴールを競いました。13回目の今年は、32隻が参加。優勝者や最も美しく飾り付けられたボートを漕いだ参加者らには賞品が贈られたということです。