戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。戦時中、日本の植民地だった台湾では、先住民らを徹底的に教育、日本人と同化させ、戦場に送りました。その中に、終戦を知らずに戦後30年間ジャングルに潜み続けた兵士がいます。その兵士が経験した戦後とは。美しい海をのぞむ台湾東部の村に、その兵士の遺品があります。孫・李秋美さん「これは食べる時に使います。墜落した飛行機の部品で作りました」作ったのは、李さんの祖父で