クリスマスまであと少し。イタリアではサンタクロースがトナカイが引く「そり」ではなく、別の乗り物で現れました。イタリアの世界遺産「コロッセオ」の前には、大勢のサンタクロースが集まっています。乗っているのは「そり」ではなく、「自転車」です。21日、およそ500人のサンタクロースが自転車に乗り、荘厳なローマの街を颯爽と駆け巡りました。AP通信によりますと、このイベントはがんや血液の病気で治療を受ける子どもたち