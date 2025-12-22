ダイアンの津田篤宏が２２日、Ｘを更新。ＣｈａｔＧＰＴにブチぎれた結末を記し「俺の勝ちや」と勝利宣言した。津田は「チャットＧＰＴにいろいろ質問してたらだんだん偉そうな言い方してきよったから、キレたった」と、ＡＩにブチぎれたという。すると「ほなら丁寧な喋り方にしてきよったで」と、どうやらＣｈａｔＧＰＴが心を入れ替えた？ようで「俺の勝ちや」と勝利宣言していた。津田は現在、ＴＢＳ系「水曜日のダウン