中野英雄が22日、インスタグラムを更新し「61歳になりました皆様、お祝いのメッセージ有難う御座います！」と、この日、61歳の誕生日を迎えたことを報告した。次男の仲野太賀（32）主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」が、26年1月4日に放送をスタートするのを前に「大河ドラマ『豊臣兄弟』が終わる迄は絶対に死にません！！」と誓った。中野がインスタグラムなどSNSを駆使する一方、次男の太賀は基本的にSNSをやらない姿勢を貫い