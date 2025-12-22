最低地上高220mm！ 悪路もこなす「タフなミニバン」の正体三菱自動車（以下、三菱）のタイ法人、ミツビシ・モーターズ・タイランド・カンパニー・リミテッド（MMTh）は、2025年11月29日から12月10日まで開催された「第42回タイ国際モーターエキスポ2025」において、7人乗り小型MPV「エクスパンダークロスHEV」を出展しました。エクスパンダークロスは、三菱がアセアン地域を中心に展開する「エクスパンダー」シリーズの派生モ