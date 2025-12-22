私はユリ（33）。旦那のノリユキ（33）とゴウ（小2）を育てています。ゴウは最近、お友だちとオンラインゲームで遊ぶようになりました。メンバーはカイトくんとヒロトくん。けれども、カイトくんのお母さんから「オンラインゲームは口が悪くなると旦那に叱られたので、もうできない」と連絡があったのです。子どもたちのコミュニティのひとつであるゲームをやめたら、話題にも入れなくなると思いませんか？わざわざ私に言ってく