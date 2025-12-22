バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは22日、下北沢成徳高（東京）の荻野明花（おぎの・めいか）と就実高（岡山）の仙波（せんば）こころ＝いずれも3年＝が、来季2026〜27年シーズンの新加入選手として入団することを発表した。背番号は荻野が「14」で、仙波が「15」。2人を擁する両校は、来年1月5日開幕の全日本高校選手権（春高バレー）に出場する。荻野は身長178センチのアウトサイドヒッターで、今夏は年代別