卓球女子でオリンピック2大会連続メダリストの福原愛さんの再婚と妊娠がわかりました。【映像】再婚と妊娠を発表した福原愛さん一部報道で、お相手は年下の知人男性ですでに婚姻届けを提出。ともに再婚でありすでに安定期に入っていると報じられると所属事務所は「掲載されております記事につきましては事実です」と、認めました。福原さんは2021年7月に元夫で元卓球台湾代表の江宏傑さんと離婚。子どもの親権問題がありまし