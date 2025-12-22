東京女子プロレスのプリンセスタッグ王者?オーバーイーツ?こと上福ゆき（３２）＆上原わかな（２９）の防衛に黄色信号だ。２人は２１日の八王子大会のメインにプリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩とのチャンピオントリオで出陣。来年１月４日の東京・後楽園ホールでのチャレンジを控える３人（鈴芽、愛野ユキ、風城ハル）を迎え撃った。試合は終盤までもつれたが、オーバーイーツ得意の合体フラップジャックが愛野に