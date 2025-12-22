近畿地方は、今日22日(月)は晴れる所が多いものの、近畿北部の一部では雨や雪が降りそうです。明日23日(火)は晴れますが、天気は下り坂で次第に雨が降りそうです。24日(水)のクリスマスイブは広く雨となり、雨脚の強まる所もあるでしょう。25日(木)は次第に雨はやんできますが、26日(金)は冬型の気圧配置となり、日本海側や山沿いを中心に雪や雨の降る所がある見込みです。今日22日は広く晴れる日本海側では雲が多く雨や雪の所も