韓国Samsung Electronicsは、55型、65型サイズのRGB LED液晶テレビを2026年に発売すると発表した。他にも、75型、85型、100型、115型の大型サイズも用意する。新しいRGB LED液晶テレビのラインナップは、2026年1月6日から米国ラスベガスで開催されるCES 2026で展示する。 同社のRGB LED液晶テレビは、100μm未満のマイクロサイズの3色LEDチップをバックライトに採用しているのが特徴。 高度なディスプレイ構造により、精密