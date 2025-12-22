◆第１４８回中山大障害・ＪＧ１（１２月２７日、中山競馬場・障害芝４１００メートル）＝１２月２２日、栗東トレセンネビーイーム（牡７歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父キズナ）は、全休日のこの日、馬房でリラックスしていた。久保厩務員は「絶好調ですよ。日曜（２１日）に乗った小牧加矢太騎手も、すごく良くなったと言ってくれました」とうなずいた。中山大障害はこれが３年連続の挑戦となるが、２３年は８着、昨年は３着と