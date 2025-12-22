人気俳優の激変した姿に衝撃が走った。俳優のムロツヨシが２２日、自身のインスタグラムを更新。「＃わたしの喜劇史２０１３．４．２８映画＃新解釈幕末伝は絶賛、全国、公開中す」と記すと、フルメイクを施し、ボブヘアのウィッグをかぶって女性に“変身”した姿のショットをアップした。この投稿には「負けた！可愛すぎだし綺麗だし」「美人よー」「誰かと思いました」「お姉様お美しゅうございます」「どこのお姉さん