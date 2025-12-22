フィギュアスケート男子の佐藤駿（エームサービス・明大）が、全日本選手権閉幕から一夜明けた２２日、都内で取材対応した。初の五輪代表に決定。憧れであり、同じ仙台市出身の羽生結弦さんと同じ舞台に立つこととなり、「夢のよう。ただ出場することが目標ではない。いい結果を得て、羽生さんと同じような立場になれるように頑張っていきたい。メダルを目指したい」と目標を語った。５歳の時から競技を始めた佐藤。１４年ソチ