◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１２月２２日、栗東トレセンジャスティンビスタ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は、全休日でもあり馬房で静養した。２０日に栗東・ＣＷコースで北村友一騎手が騎乗し、６ハロン８２秒０―１０秒８。これが実質的な最終追い切りだった。田嶋助手は「中距離タイプで１０秒８が出せる。すごいね。いい状態で出せそう」と能力