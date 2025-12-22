香港で現金約10億円が強奪された事件で、押収した服などを撮影する報道陣＝22日（共同）【香港共同】香港警察は22日記者会見し、香港島・上環で日本円の現金約10億円が強奪された事件で、強盗を共謀した疑いで香港人の男女15人を逮捕したと発表した。主犯格も含むとの見方を示した。10億円の行方については明らかにしなかった。計画的犯行だったとみて調べを進める。警察によると、事件は18日午前9時（日本時間同10時）ごろ発