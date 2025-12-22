お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（50）が22日までに更新されたYouTubeチャンネル「DELISHKITCHEN-デリッシュキッチン」の「タイムマシーン3号のお料理向上委員会」にゲスト出演。20年間言い続けている嫌いなお笑いコンビを実名で挙げた。タイムマシーン3号とゲストで料理をしながらトークをする番組。タイムマシーン3号・山本浩司から「拓さんの嫌いなものは何ですか？」と切り出した。鈴木は「キングコング！」