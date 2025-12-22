漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」を制した第21代王者のたくろうが一夜明けた22日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。決勝で初出しした「ビバリーヒルズ」を生披露した。優勝した直後、眠る時間は1〜2時間ほどあったが、赤木裕は「興奮して眠れなかった」という。すごいうれしい気持ちを言語化したいんですけど、すごい怒濤（どとう）の時間が過ぎて、うれしいから言葉が出てきてないです」とたどたど