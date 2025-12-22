大阪有機化学工業が後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、集計中の２５年１１月期連結業績について、売上高が従来予想の３４０億円から３６０億円（前の期比１０．１％増）へ、営業利益が５０億円から６１億円（同３２．４％増）へ、純利益が３５億円から６８億円（同６８．２％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これを好感した買いが株価を押し上げている。 ＡｒＦレジスト向けを中心に半