「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日正午現在で任天堂が「売り予想数上昇」１位となっている。 ２２日の東証プライム市場で、任天堂が６日続落。１１月６日に１万４６３０円の高値をつけた後は下落基調となり、足もとでは１万円ラインを意識する水準に値を下げている。半導体メモリー価格の高騰で、ゲーム機「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ 2（ニンテンドースイッチ・