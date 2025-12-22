グランディーズが後場に入り急落している。午前１１時３０分ごろ、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を４８億円から３４億円（前期比１９．５％減）へ、営業利益を２億５０００万円から１０００万円（同９７．９％減）へ、最終損益を１億８０００万円の黒字から３０００万円の赤字（前期２億５１００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。 物価高の影響などによる住宅購入意欲の低下により、