きょう東証グロース市場に新規上場したスタートラインは、公開価格と同じ４８０円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午後１時２分に公開価格を４５５円（９４．８％）上回る９３５円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS