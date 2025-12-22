【その他の画像・動画等を元記事で観る】 平井 堅のデビュー30周年イヤーを飾る東名阪ツアー『Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar Special!! 2025-2026』の初日公演が、12月20日・21日に大阪・大阪城ホールにて開催された。 ■平井 堅の歌声を一音も聴き逃さないように集中するオーディエンス 『Ken’s Bar』は、平井 堅が自身のライフワークと位置づけるコンセプトライブ。通常のコン