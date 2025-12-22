あさひ [東証Ｐ] が12月22日後場(13:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比20.2％減の45.1億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の57.5億円→44.1億円(前期は56.2億円)に23.3％下方修正し、一転して21.6％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の経常利益も従来予想の18.2億円→4.8億円(前年同期は7.8