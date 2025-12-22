22日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝157円34銭前後と、前週末午後5時時点に比べ60銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円36銭前後と86銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース