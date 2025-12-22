プロ野球・中日は22日、本拠地・バンテリンドームに来季から新設されるホームランウイングとアリーナシートの名称を発表しました。右中間と左中間にそれぞれ設置されるホームランウイングの名称は、ライト側が「名鉄×ＷＡＯ! ホームランウイング」、レフト側が「東邦ガス 未来のまんなかホームランウイング」に。この改修により、バンテリンドームは本塁から右中間・左中間までの距離が各116mから各110mに。フェンスの高さも4.8m