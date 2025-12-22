女優の上白石萌歌（25）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。姉で女優の上白石萌音（27）、仲良しの人気女優との交流について語った。現在公開中の映画「ロマンティック・キラー」（監督英勉）で共に主演を務める「なにわ男子」高橋恭平とそろって登場。MCの「ハライチ」澤部佑から「一緒にお料理して、誰かお友達に振る舞ったりとかあるんですか」問われ、「杉咲花さんと仲が良くて」