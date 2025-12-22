「M−1グランプリ2025」決勝で敗れたヤーレンズ出井隼之介（38）が22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。知的障がいなどがある作家によるブランドのネクタイを大会で着用したことについて贈られた感謝の言葉に反応した。大会後、主に知的障がいをもつ作家がデザインなどを担当した作品を販売する岩手発のブランド「ヘラルボニー（HERALBONY）」が公式Xを更新、「ヤーレンズ出井さん、楢原さん。『障害のある人と社会を強く結