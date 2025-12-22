Photo: oh!ga いつの間にか増えている水筒。登山用、通勤用、ジム用などいろいろ分けて買い揃えていたんですが、結局どのシチュエーションでも一番使っているのがrevomax（レボマックス）のステンレスボトル。保冷保温性能よりも、どちらかというと日々の使いやすさで使い続けています。3点プッシュの独自キャップが気持ちいい Photo: oh!ga